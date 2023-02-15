Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:44

Борис Игнатьев: «Кокорин не вернется в серию А и не перейдет в другой серьезный европейский чемпионат»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о будущем российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Лично мне кажется, что Кокорин не вернется в серию А и не перейдет в другой серьезный европейский чемпионат. Не думаю, что такое произойдет. Его карьера на высоком уровне завершена, вряд ли он заиграет где-либо, кроме Кипра. Если бы Кокорин хоть немного проявил себя в «Фиорентине», это еще было бы возможно. Он мог бы еще где-то поиграть. Но этого не произошло», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

В текущем сезоне Кокорин провел за кипрский клуб 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-kokorin-ne-vernetsya-v-seriyu-a-ego-kar-era-na-vy-sokom-urovne-zavershena/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Борис Игнатьев
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинские футболисты напали на игроков «Шинника» в турецком отеле. Что об этом известно
Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Овечкин сообщил о смерти отца
На Украине обвинили Россию в запуске шаров для отвлечения ПВО
Журналист Херш обвинил СМИ и власти США в замалчивании данных о подрыве «Северных потоков»
15 февраля — Сретение Господне: значение, приметы и традиции праздника
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кураньи: «Кокорину лучше остаться в европейском футболе, он еще не сказал там свое слово»
Новости
RSS RSS
Все новости