Кержаков: «Атмосфера, которая была в «Кармиотиссе», смущала меня с самого начала»

Российский специалист Александр Кержаков прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Кармиотисса».

«Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить. В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда», — приводит слова Кержакова Sports.ru.

1 апреля «Кармиотисса» объявила об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба.

40-летний россиянин возглавил клуб 8 февраля. Под его руководством команда одержала две победы в 7 матчах.