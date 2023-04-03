«Челси» за 20 миллионов евро подпишет 15-летнего эквадорца Кендри Паеса

Полузащитник «Индепендьенте дель Валье» Кендри Паес перейдет в «Челси», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, общая сумма трансфера вместе с бонусами достигнет 20 миллионов евро. Сделка будет завершена в ближайшее время. 15-летний эквадорец сможет присоединиться к лондонцам, когда ему исполнится 18 лет.

В активе Паеса 1 гол в 3 матчах за клуб в текущем сезоне. Кроме того, он забил 3 мяча в 7 играх за сборную Эквадора до 17 лет.