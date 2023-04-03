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Сегодня, 16:44

Крестинин уволен с поста главного тренера сборной Киргизии

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Крестинин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин в комментарии для «СЭ» сообщил о своем увольнении.

«Да, меня уволили из сборной Кыргызстана по соглашению сторон», — сказал Крестинин «СЭ».

Ранее Championat.asia сообщал о том, что Александр Крестинин покинет пост главного тренера сборной. Его место может занять Андрей Канчельскис.

24 сентября сборная Киргизии проиграла России (1:2) в товарищеском матче, который состоялся в Бишкеке.

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