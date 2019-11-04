Касильяс провел первую тренировку на поле после инфаркта

Вратарь «Порту» Икер Касильяс впервые тренировался на поле после инфаркта, который испанец перенес в мае 2019-го. Об этом 38-летний футболист сообщил в своем Twitter.

«6 месяцев и 3 дня вы пролежали в шкафу», — подписал фото с бутсами Касильяс.

Напомним, что 1 мая на тренировке голкипер перенес инфракт и затем проходил курс лечения. Сам игрок ранее заявил, что еще не решил, стоит ли ему продолжать карьеру.

6 meses y 3 d?as que estabais en la taquilla... ?? pic.twitter.com/nDtjxfm1lq — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 4, 2019

В составе сборной Испании Икер Касильяс стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Выступая за «Реал», голкипер 5 раз побеждал в чемпионате, дважды в Кубке Испании и трижды в Лиге чемпионов. В сезоне 2017/18 стал чемпионом Португалии в составе «Порту».