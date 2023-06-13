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Сегодня, 13:27

Канте прошел часть медицинских тестов для перехода в «Аль-Иттихад»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте в ближайшее время завершит переход в «Аль-Иттихад», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сегодня стороны подпишут все документы. Зарплата Канте составит около 100 миллионов евро, первая часть медицинских тестов уже завершена.

В клубе из Саудовской Аравии 32-летний игрок перейдет на правах свободного агента. Сообщалось, что контракт будет рассчитан до лета 2025 года.

В сезоне-2022/23 Канте из-за травм сыграл всего 9 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Н`Голо Канте
ФК Аль-Иттихад
ФК Челси
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