Попов считает, что Месси может вернуться в Европу через год

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов прокомментировал переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в клуб МЛС «Интер Майами».

«Если судить объективно, учитывая возраст Месси и его физическое состояние, то я думаю, что да, он уже заканчивает. Но он такой футболист, который способен в очередной раз преподнести сюрприз, поэтому здесь нет однозначного ответа. Может, через год Месси еще вернется поиграть в Европу», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года.

В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами».