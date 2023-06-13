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Сегодня, 13:26

Попов считает, что Месси может вернуться в Европу через год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов прокомментировал переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в клуб МЛС «Интер Майами».

«Если судить объективно, учитывая возраст Месси и его физическое состояние, то я думаю, что да, он уже заканчивает. Но он такой футболист, который способен в очередной раз преподнести сюрприз, поэтому здесь нет однозначного ответа. Может, через год Месси еще вернется поиграть в Европу», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года.

В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003413647/1005156983_denis_popov_messi_mojet_vernutsya_poigrat_v_evropu_cherez_god
Денис Попов
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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