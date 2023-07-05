Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:04

Канчельскис заявил, что Гунько стал чемпионом Армении на багаже Аленичева

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о работе Дмитрия Гунько в «Урарту», который стал чемпионом и выиграл Кубок Армении в прошлом сезоне.

Гунько был признан лучшим тренером сезона.

«Гунько признан лучшим тренером в чемпионате Армении? Могу только порадоваться за него и поздравить. Отличные достижения. Взять золото и выиграть кубок страны не легко в любом чемпионате. Можно ли сказать, что к успеху причастен предыдущий тренер «Урарту»? Есть такое выражение в футболе, что выигрывают на багаже какого-то специалиста. У каждого тренера свой багаж и немного чужого. Гунько работал в «Спартаке» при Аленичеве, Каррере, других специалистах. Перенимал их опыт. Уверен, этот опыт, вместе с его знаниями помогли в Армении», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

11 июля «Урарту» примет боснийский «Зриньски» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Источник: Legalbet
Андрей Канчельскис
Дмитрий Гунько
ФК Урарту
3
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В НХЛ сообщили, что у вратаря Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией»
Некубковые. Еще один провал «Автомобилиста» оправдать будет невозможно
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Ахли» объявил о подписании Фирмино
Новости
RSS RSS
Все новости