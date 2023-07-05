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Сегодня, 12:38

«Аль-Ахли» хочет подписать Мане после трансфера Фирмино

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Баварии» Садио Мане заинтересовал «Аль-Ахли», сообщает журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии хочет купить сенегальского футболиста после трансфера его бывшего партнера по «Ливерпулю» Роберто Фирмино. Подписание Мане — одна из приоритетных целей саудовского футбола.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляют «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср».

В сезоне-2022/23 вингер сыграл за «Баварию» 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Садио Мане
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Бавария
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