Канчельскис считает, что российские клубы не вернут на мировую арену в ближайшие 5 лет

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос об отстранении России от международных турниров.

«Стоит ли ждать возвращения России на международную арену в ближайшие пять лет? Не думаю. В Европе почти все страны станут бойкотировать матчи с нашими клубами. Только если УЕФА будет проводить жесткую политику в отношении тех команд, которые вмешивают политику в спорт, то тогда можно будет рассчитывать на возвращение России. Но верится в это с трудом. Это все лет на десять. «Спартак» скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.