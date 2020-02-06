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Как добиться успеха в еврокубках? Рассказывает Кононов

20:05
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Новый главный тренер «Риги» Олег Кононов в интервью клубному телевидению отметил, что главное в еврокубковых встречах — вера в себя.

— Как добиваться результата в еврокубках? — Верить в себя, много работать до игры, так как европейский футбол постоянно развивается, он достаточно быстрый и техничный, — сказал Кононов. — Но ничего невозможного нет.

Цели Риги? Выигрыш чемпионата Латвии и кубка страны. Мы в первую очередь играем для болельщиков, для того чтобы они наслаждались игрой и результатом. Хочется, чтобы их приходило на матчи как можно больше, мы сделаем все, чтобы показать яркую игру.

«Рига» — чемпион Латвии. В феврале команда примет участие в Кубке ФНЛ. Последним местом работы Кононова был «Спартак», который он покинул в сентябре 2019 года.

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