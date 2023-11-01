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Сегодня, 10:15

Как Артета наказывает игроков «Арсенала»? Лучшие шутки про европейский футбол

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Футбольный тренер Микель Артета.
Микель Артета.
Фото Reuters
«Лига плохих чемпионов».
«Лига плохих чемпионов».
«Лига плохих чемпионов».
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Завершился второй тур спецпроекта «СЭ» и PARI «Лига плохих чемпионов». Участники должны были креативно и ярко ответить на три вопроса, связанных с героями европейского футбола.

Из большого числа вариантов, которые прислали пользователи, мы выбрали топ-3 для каждой шутки. Их вы можете увидеть ниже вместе с ответом от «СЭ» и PARI.

«Лига плохих чемпионов».
«Лига плохих чемпионов».
«Лига плохих чемпионов».

Третий тур проекта стартует уже в конце этой недели. Не пропустите!

Спецпроект «Лига плохих чемпионов»

Футбол
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