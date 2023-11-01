Как Артета наказывает игроков «Арсенала»? Лучшие шутки про европейский футбол
Завершился второй тур спецпроекта «СЭ» и PARI «Лига плохих чемпионов». Участники должны были креативно и ярко ответить на три вопроса, связанных с героями европейского футбола.
Из большого числа вариантов, которые прислали пользователи, мы выбрали топ-3 для каждой шутки. Их вы можете увидеть ниже вместе с ответом от «СЭ» и PARI.
«Лига плохих чемпионов».
«Лига плохих чемпионов».
«Лига плохих чемпионов».
Третий тур проекта стартует уже в конце этой недели. Не пропустите!
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