Известный украинский тренер возглавит казахстанский «Аксу»
Украинский специалист Руслан Костышин близок к тому, чтобы возглавить команду из чемпионата Казахстана — «Аксу», сообщает Meta-ratings.kz.
Ранее на эту должность клуб рассматривал испанца Альберта Риеру, с которым не удалось договориться по финансовым условиям.
Руслан Костышин известен в Украине тем, что вывел «Колос» (Киевская область) из первенства любителей до представителя элитного дивизиона и постоянного участника еврокубков.
Свою тренерскую карьеру Риера начал в прошлом году — ассистентом главного тренера «Галатасарая».
Источник: https://meta-ratings.kz/
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