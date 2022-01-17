Известный украинский тренер возглавит казахстанский «Аксу»

Украинский специалист Руслан Костышин близок к тому, чтобы возглавить команду из чемпионата Казахстана — «Аксу», сообщает Meta-ratings.kz.

Ранее на эту должность клуб рассматривал испанца Альберта Риеру, с которым не удалось договориться по финансовым условиям.

Руслан Костышин известен в Украине тем, что вывел «Колос» (Киевская область) из первенства любителей до представителя элитного дивизиона и постоянного участника еврокубков.

Свою тренерскую карьеру Риера начал в прошлом году — ассистентом главного тренера «Галатасарая».