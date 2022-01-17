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Сегодня, 21:21

Эдуар Менди признан лучшим вратарем 2021 года по версии ФИФА

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Эдуар Менди.
Фото Reuters

Вратарь «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди признан лучшим голкипером 2021 года по версии The Best FIFA Football Awards 2021. Церемония награждения проходит в Цюрихе (Швейцария).

На награду также претендовали Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Франция) и Мануэль Нойер («Бавария», Германия).

29-летний Менди стал победителем Лиги чемпионов-2020/21 в составе лондонской команды.

Голкипер перешел в «Челси» осенью 2020-го из «Ренна» за 24 миллиона евро.

Эдуар Менди
Сборная Сенегала по футболу
ФК Лион
ФК Челси
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