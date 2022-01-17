Эдуар Менди признан лучшим вратарем 2021 года по версии ФИФА

Вратарь «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди признан лучшим голкипером 2021 года по версии The Best FIFA Football Awards 2021. Церемония награждения проходит в Цюрихе (Швейцария).

На награду также претендовали Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Франция) и Мануэль Нойер («Бавария», Германия).

29-летний Менди стал победителем Лиги чемпионов-2020/21 в составе лондонской команды.

Голкипер перешел в «Челси» осенью 2020-го из «Ренна» за 24 миллиона евро.