Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Саудовская Аравия
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
Олимпиада
ЮФЛ
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:31

Источник: Рябчук перейдет в «Спартак» из «Олимпиакоса»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Олимпиакоса» и сборной Молдавии Олег Рябчук переходит в «Спартак», сообщает Sport-FM.

По информации источника, сделка должна быть закрыта в течение нескольких часов, в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Сообщается, что последнее предложение «Спартака» по Рябчуку удовлетворило боссов «Олимпиакоса».

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года, контракт до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
Датский путешественник Педерсен объехал все страны мира за одну поездку
Военные ВС РФ сообщили об авиаударах по ВСУ на запорожском направлении
В США определили судью для ведения дела экс-президента Дональда Трампа
В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Китайский тренер дисквалифицирован на 8 месяцев за пощечину судье
Новости
RSS RSS
Все новости