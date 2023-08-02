Источник: Рябчук перейдет в «Спартак» из «Олимпиакоса»

Защитник «Олимпиакоса» и сборной Молдавии Олег Рябчук переходит в «Спартак», сообщает Sport-FM.

По информации источника, сделка должна быть закрыта в течение нескольких часов, в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Сообщается, что последнее предложение «Спартака» по Рябчуку удовлетворило боссов «Олимпиакоса».

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года, контракт до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.