Китайский тренер дисквалифицирован на 8 месяцев за пощечину судье

Китайская футбольная ассоциация сегодня объявила, что тренер команды «Ляонин Шэньян» Дуань Синь за пощечину судье дисквалифицирован на 8 месяцев и оштрафован на 150 тысяч юаней (примерно 19 тысяч евро).

Инцидент произошел 23 июля во время матча 15-го тура первой лиги «Наньцзин Сити» — «Ляонин Шэньян» (4:0). Арбитр Чэнь Хао показал Дуань Синю красную карточку и тут же получил удар по левой щеке.

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