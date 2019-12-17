Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу входит в число кандидатов на пост главного тренера «Сантоса», сообщил в Twitter румынский журналист Эмануэль Рошу. 74-летний специалист подтвердил эту информацию.

— Это реальное и конкретное предложение. Я пока еще не принял решения, но сделаю это после Нового года. У меня есть и другие интересные варианты, — сказал Луческу.

Несколько дней назад бразильский клуб расстался с прежним наставником Хорхе Сампаоли. Помимо Луческу «Сантос» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера Рафаэля Дудамеля (сборная Венесуэлы), Доменека Торрена (экс-ассистента Хосепа Гвардьолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити») и Ренату Гаушу («Гремиу»).