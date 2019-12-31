Иньеста подвел итоги года в «Виссел Кобе» ярким видеороликом

Полузащитник «Виссел Кобе»Андрес Иньеста в своем официальном Twitter опубликовал видеоролик с яркими эпизодами своей игры за клуб в течение 2019-го года.

— Вперед, «Виссел Кобе», — написал Иньеста.

За японский клуб Иньеста выступает с 1 июля 2018 года, его контракт будет действовать до 31 января 2021 года.

В этом сезоне он провел за клуб 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 7 голевых передач.