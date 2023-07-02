Икарди отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии, предлагавший ему зарплату в 25 миллионов евро в год

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди отклонил предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, команда предлагала 30-летнему аргентинцу контракт с зарплатой в размере 25 миллионов евро в год, но футболист считает для себя приоритетной задачу продолжить выступать в Европе.

На футболиста претендует итальянская «Сампдория».

В сезоне-2022/23 Икарди выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Форвард забил 23 гола и сделал 8 результативных передач в 26 матчах за турецкую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 19 миллионов евро.