Игуаин не забил пенальти в дебютном матче в MLS, его команда проиграла

В матче регулярного чемпионата MLS «Филадельфия» обыграла «Интер Майами» (3:0).

В составе победителей забивали Энтони Фонтана, Илсинью и Брэндон Ааронсон. У клуба из Майами дебютировал экс-форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин. Он не реализовал пенальти на 87-й минуте, пробив выше ворот.

Higuain skies the penalty kick ? pic.twitter.com/M5yZMMzpgI — ESPN FC (@ESPNFC) September 28, 2020

В стартовом составе «Интера» также вышел экс-партнер аргентинца по «Ювентусу» Блез Матюиди.

MLS

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Интер Майами» — 3:0 (1:0)

Голы: Фонтана, 25, Илсинью, 69, Ааронсон, 90+6

Нереализованный пенальти: Игуаин («Интер Майами»), 87