Игуаин не забил пенальти в дебютном матче в MLS, его команда проиграла
04:59
В матче регулярного чемпионата MLS «Филадельфия» обыграла «Интер Майами» (3:0).
В составе победителей забивали Энтони Фонтана, Илсинью и Брэндон Ааронсон. У клуба из Майами дебютировал экс-форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин. Он не реализовал пенальти на 87-й минуте, пробив выше ворот.
Higuain skies the penalty kick ? pic.twitter.com/M5yZMMzpgI— ESPN FC (@ESPNFC) September 28, 2020
В стартовом составе «Интера» также вышел экс-партнер аргентинца по «Ювентусу» Блез Матюиди.
MLS
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Интер Майами» — 3:0 (1:0)
Голы: Фонтана, 25, Илсинью, 69, Ааронсон, 90+6
Нереализованный пенальти: Игуаин («Интер Майами»), 87
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