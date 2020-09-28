Игуаин дебютировал в MLS

Бывший форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин проводит свой первый матч в MLS. Он вышел в стартовом составе клуба «Интер Майами» в игре регулярного чемпионата против «Филадельфии».

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Welcome to MLS, Gonzalo Higua?n! ? pic.twitter.com/RJnBk5bnif — Major League Soccer (@MLS) September 27, 2020

В стартовый состав также попал еще один экс-игрок «Ювентуса» — полузащитник Блез Матюиди. 32-летний аргентинец в общей сложности провел 149 матчей за «Ювентус». В его активе 66 голов и 16 результативных передач.