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Игуаин дебютировал в MLS

03:39
Гонсало Игуаин. Фото ФК "Интер Майами".
Гонсало Игуаин. Фото ФК "Интер Майами".
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Бывший форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин проводит свой первый матч в MLS. Он вышел в стартовом составе клуба «Интер Майами» в игре регулярного чемпионата против «Филадельфии».

В стартовый состав также попал еще один экс-игрок «Ювентуса» — полузащитник Блез Матюиди. 32-летний аргентинец в общей сложности провел 149 матчей за «Ювентус». В его активе 66 голов и 16 результативных передач.

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