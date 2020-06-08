Игроки АЕКа и «Панатинаикоса» поддержали акцию против расизма, встав на колено

Официальный Instagram АЕКа опубликовал новый пост. Пресс-служба афинской команды показала фотографию с матча 27-го тура плей-офф чемпионата Греции против «Панатинаикоса» (1:1), на которой футболисты команд поддержали акцию против расизма и дискриминации.

«Наше послание было громким и ясным — скажите расизму: «Нет!» — написано в Instagram АЕКа под фото, где игроки встали на колено в центре поля.

25 мая полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при этом один светлокожий офицер Дерек Човин надавил на шею задержанному, когда тот лежал на земле. После этого 46-летний Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены. По всей стране проходят массовые акции протеста. В знак солидарности многие участники митингов и сами полицейские встают на колено в том числе для того, чтобы разрядить конфликт.

АЕК, который тренирует Массимо Каррера, занимает третье место с 52 очками в турнирной таблице Суперлиги.