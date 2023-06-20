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Сегодня, 11:42

Колодин: «Мы с Карповичем в «Актобе» — как Гвардиола и Артета в «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
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Помощник главного тренера «Актобе» Андрея Карповича Денис Колодин высказался о своей работе в казахстанском клубе.

«Астана» — как «Зенит». Наш «Актобе» — как «Спартак». А «Тобол» или «Ордабасы» — как ЦСКА. У нас много болельщиков, как у «Спартака». Лига Конференций? Да, уже посмотрел, кто может достаться в соперники — много интересных клубов. Вообще с этим форматом еврокубков у многих команд появился международный опыт, уровень футбола стал выше. Надеемся, первый раунд пройдем. А так хотелось бы в групповую стадию пробиться. Спрос большой, постоянно надо выигрывать. Мы — как Пеп Гвардиола и Микель Артета в «Ман Сити»! Шучу. Есть Карпович и собака какая-то рядом. Чихуахуа", — приводит слова Колодина «РБ Спорт».

Колодин завершил карьеру в 2017 году. Его последним клубом стал «Алтай» из Казахстана. Кроме того, он выступал за «Динамо», «Крылья Советов», «Уралан», «Волгу», «Ростов» и саратовский «Сокол».

Источник: РБ Спорт
Денис Колодин
Футбол
ФК Актобе
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