Ибрагимович запустил новый челлендж и бросил вызов Хабибу
10:01
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в соцсетях. Он назвал его «Matrix Challenge» в честь фильма «Матрица».
Matrix challenge: @paulpogba @DjokerNole @TeamKhabib @MinoRaiola SHOW ME #matrixchallenge pic.twitter.com/ZEUk8o0Wi0— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) September 27, 2019
На видео швед набил мяч, а затем начал удерживать его лицом и грудью. Он имитировал знаменитое движение героя «Матрицы» Нео, уклоняющегося от пули.
Также форвард бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, Новаку Джоковичу, Полю Погба и его агенту Мино Райоле. Он отметил их в записи.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...