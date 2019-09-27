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Ибрагимович запустил новый челлендж и бросил вызов Хабибу

10:01
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Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в соцсетях. Он назвал его «Matrix Challenge» в честь фильма «Матрица».

На видео швед набил мяч, а затем начал удерживать его лицом и грудью. Он имитировал знаменитое движение героя «Матрицы» Нео, уклоняющегося от пули.

Также форвард бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, Новаку Джоковичу, Полю Погба и его агенту Мино Райоле. Он отметил их в записи.

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