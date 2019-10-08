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Ибрагимович сравнил свой памятник со статуей Свободы

19:07
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал открытие статуи в честь себя.

— Когда вы приезжаете в Нью-Йорк, вы видите статую Свободы. Теперь, когда вы приезжаете в Швецию, вы можете пойти к статуе Ибрагимовича, — приводит слова 38-летнего шведа Actu Foot.

Во вторник, 8 октября, в Мальме был открыт памятник Ибрагимовичу. Бронзовая скульптура высотой почти три метра была изготовлена еще два года назад. Теперь она установлена между старой и новой футбольными аренами города.

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