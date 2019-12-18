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Холанн подписал футболку «Манчестер Юнайтед». Фэйк?

17:11
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В сети появилась фотография с нападающим «Зальцбурга» Эрлингом Холанном, который расписался на футболке «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «МЮ» заинтересован в приобретении 19-летнего норвежца.

Судя по всему, данное фото является фэйком, потому что в действительности Холанн расписался на игровой майке «Лидса». Скриншот из его Instagram приведен ниже, а сам форвард родом из одноименного города Англии.

В среду стало известно, что Холанн был признан лучшим игроком чемпионата Австрии в 2019 году.

В текущем сезоне нападающий провел 22 матча за «Зальцбург», забил 28 голов и отдал 7 результативных передач.

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