Форвард «Зальцбурга» Холанн признан лучшим игроком года в Австрии

Нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанн получил приз лучшего футболиста года в Австрии по итогам 2019 года.

Норвежец стал самым молодым игроком, который получил этот трофей. Форвард набрал 27 очков в голосовании. В тройку лучших также вошли два австрийских легионера, выступающих в Германии — Марселя Забитцера («Лейпциг», 15 очков) и Давида Алабу («Бавария», 11 очков).

Как сообщает Sky Sport Austria, нападающий стал первым иностранцем с 2009 года, которого признали игроком года в Австрии. В 2009 году награду получил немец Штеффен Хоффман, который был капитаном венского «Рапида».

19-летний Эрлин Холанн в текущем сезоне провел 22 матча за «Зальцбург» и забил 28 мячей при семи голевых передачах.