«Химнасия и Эсгрима» потерпела 4 поражение в 5 матчах под руководством Марадоны

«Химнасия и Эсгрима», чьим тренером является Диего Марадона, проиграла 4-й из 5 матчей под его руководством. В игре 10-го тура чемпионата Аргентины команда из Ла-Платы на своем поле уступила «Униону» из Санта-Фе (0:1). Единственный гол на 79-й минуте забил Эсекиэль Бонифасио.

«Химнасия и Эсгрима» занимает предпоследнее место в суперлиге. Ниже располагается только «Годой Крус».