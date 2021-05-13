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Хави продлит свой контракт с «Аль-Садд»

10:05
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Главный тренер «Аль-Садда» Хави может продолжить сотрудничество с катарским клубом, сообщает Sky Sports.

По данным источника, стороны уже согласовали двухлетний контракт. Ранее сообщалось, что специалист может сменить Роналда Кумана в «Барселоне».

В минувшем сезоне «Аль-Садд» под руководством Хави стал чемпионом Катара. На протяжении всего турнира команда ни разу не потерпела поражение. Испанский тренер возглавляет команду с 2019 года.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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