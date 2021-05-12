Озил и другие игроки «Фенербахче» вышли на тренировку в футболках со словами поддержки Палестины

Игроки «Фенербахче» перед матчем 41-го тура чемпионата Турции против «Сивасспора» (1:2) поддержали Палестину.

Футболисты, в том числе полузащитник Месут Озил, вышли на разминку в футболках в поддержку Палестины. Ситуация накалилась из-за угрозы выселения палестинских семей из восточной части Иерусалима.

Вечером 7 мая на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения. Палестинцы попытались забросать полицейских камнями, в ответ те применили резиновые пули и слезоточивый газ. На месте происшествия был развернут полевой госпиталь Красного полумесяца, чтобы оказать первую помощь раненым.