Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько может возглавить клуб из Армении. Он выложил пост в Instagram на фоне павильона «Армения» на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что Гунько может стать главным тренером клуба «Ноа». Пост наставника «Ноа» остается вакантным после ухода Игоря Пикущака в «Акрон», под руководством которого армянский клуб стал вице-чемпионом Армении, выиграл Кубок и Суперкубок страны. 37-летний специалист также был признан лучшим тренером Армении в сезоне-2019/2020.