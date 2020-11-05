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Гунько может возглавить клуб из Армении

11:00
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Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько может возглавить клуб из Армении. Он выложил пост в Instagram на фоне павильона «Армения» на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что Гунько может стать главным тренером клуба «Ноа». Пост наставника «Ноа» остается вакантным после ухода Игоря Пикущака в «Акрон», под руководством которого армянский клуб стал вице-чемпионом Армении, выиграл Кубок и Суперкубок страны. 37-летний специалист также был признан лучшим тренером Армении в сезоне-2019/2020.

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