Губерниев поддержал русского футболиста из США, который не встал на колено и был отстранен от матчей

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале поддержал полузащитника «Остин Боулд» Валерия Сарамутина, который перед началом матча не встал на колено в поддержку движения Black Lives Matter за то был отстранен от игры.

«История с российским парнем в Штатах — это оксюморон. Нельзя бороться за свободу насильственным методами. Если ты хочешь в честь кого-то выразить свои чувства, положить руку на сердце, поскорбить, то не надо все эти внешние атрибуты. Футболисты же выходят с повязками — «Нет расизму». А вот эти все театрализованные представления, которыми славятся Штаты — в пользу бедных. Поэтому свободу российскому парню за океаном», — сказал Губерниев.