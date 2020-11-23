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Губерниев поддержал русского футболиста из США, который не встал на колено и был отстранен от матчей

16:44
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале поддержал полузащитника «Остин Боулд» Валерия Сарамутина, который перед началом матча не встал на колено в поддержку движения Black Lives Matter за то был отстранен от игры.

«История с российским парнем в Штатах — это оксюморон. Нельзя бороться за свободу насильственным методами. Если ты хочешь в честь кого-то выразить свои чувства, положить руку на сердце, поскорбить, то не надо все эти внешние атрибуты. Футболисты же выходят с повязками — «Нет расизму». А вот эти все театрализованные представления, которыми славятся Штаты — в пользу бедных. Поэтому свободу российскому парню за океаном», — сказал Губерниев.

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