Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Станислава Черчесова главным тренером «Ференцвароша».

«Черчесов — отличный специалист! Он может поставить команде качественный футбол. Это большой вызов для него. Очень приятно, что в квалификации нашего российского тренера не сомневаются в Европе. У «Ференцвароша» в чемпионате все в полном порядке, они идут на первом месте. Скорее всего, Черчесова взяли с прицелом на успех в еврокубках. Думаю, что у него все получится. Будем из России за него переживать. Желаю ему успеха!», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

На данный момент «Ференцварош» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии: команда одержала 11 побед в 16 встречах и набрала 35 очков.