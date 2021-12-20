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Губерниев — о Черчесове: «Он отличный специалист, у него в «Ференцвароше» все получится»

16:28
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Станислава Черчесова главным тренером «Ференцвароша».

«Черчесов — отличный специалист! Он может поставить команде качественный футбол. Это большой вызов для него. Очень приятно, что в квалификации нашего российского тренера не сомневаются в Европе. У «Ференцвароша» в чемпионате все в полном порядке, они идут на первом месте. Скорее всего, Черчесова взяли с прицелом на успех в еврокубках. Думаю, что у него все получится. Будем из России за него переживать. Желаю ему успеха!», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

На данный момент «Ференцварош» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии: команда одержала 11 побед в 16 встречах и набрала 35 очков.

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