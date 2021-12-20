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Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Черчесова в «Ференцвароше»

16:32
Станислав Черчесов, Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов, Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В тренерский штаб Станислава Черчесова в «Ференцвароша» войдут Мирослав Ромащенко, Гинтерас Стауче и Владимир Паников, утверждает «Чемпионат».

Сегодня, 20 декабря, «Ференцварош» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера. Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год.

Ранее «Ференцварош» объявил об уходе наставника команды Петера Штегера. Исполняющим обязанности главного тренера был Чаба Мате. «Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора

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