Агент Синьков рассказал о вариантах продолжения карьеры защитника «Црвены звезды» Голдина

Антон Синьков, футбольный агент защитника «Црвены звезды» Владислава Голдина, высказался о перспективах продолжения карьеры футболиста.

«У Владислава в конце июня заканчивается трехлетний контракт с «Црвеной звездой». В этом году он неплохо проявил себя в товарищеских матчах с академией «Зенита» в Санкт Петербурге. У него есть возможность принимать участие в играх юношеской Лиги чемпионов.

Конечно, к нему будет определенный интерес. И несколько запросов из России были. К сожалению, этим летом Влад получил глупейшую бытовую травму и выбыл на некоторое время. В общем ближе к лету уже будет четкое понимание как нам себя вести и что делать. Родители Влада получили вид на жительство в Сербии, поэтому надо серьезно подумать, где продолжать свою карьеру. Может, имеет смысл остаться в Европе", — цитирует Синькова Metaratings.ru.

Голдин с 2015 года находится в системе «Црвены звезды», но в сезоне-2020/21 защитник играл на правах аренды за «Графичар» (U17).