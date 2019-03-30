Гол Одила Ахмедова принес "Шанхай Шанган" победу над "Хэбэем"

"Шанхай Шанган" обыграл "Хэбэй Чайна Форчун" в третьем туре чемпионата Китая. Победный мяч в составе чемпионов Китая провел бывший хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов. 90 минут в составе шанхайцев провел капитан команды, экс-форвард "Зенита" Халк.

"Шанхай Шанган" лидирует в турнирной таблице с тремя победами в трех играх.

Чемпионат Китая

Суперлига

3-й тур

"Хэбэй Чайна Форчун" - "Шанхай Шанган" - 1:2 (0:1)

Голы: Элексон, 9 (0:1). Эль-Кааби, 73 (1:1). Ахмедов, 80 (1:2).

"Бэйцзин Жэньхэ" - "Бэйцзин Гоань" - 0:1 (0:0)

Гол: Юй Дабао, 61.

Незабитый пенальти: Юй Дабао (БГ), 41.

"Далянь Ифан" - "Гуанчжоу Эвергранд" - 0:1 (0:0)

Гол: Талиска, 80.