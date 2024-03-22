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22 марта, 14:15

Глушаков назвал чемпионат Армении своеобразным: «Практически через каждые четыре дня игра»

Константин Белов
Корреспондент
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Футболист Денис Глушаков
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» рассказал об адаптации в армянской команде.

«Адаптация в «Урарту» прошла хорошо, чувствую себя отлично. Если ли различие между РПЛ и чемпионатом Армении? Здесь немного своеобразный чемпионат, практически через каждые четыре дня игра. Поэтому нет времени тренироваться. Есть период восстановления, а потом приходится играть. Иногда матчи наслаиваются на физические кондиции футболистов. Надо понять, как здесь правильно подготавливаться и подходить к тренировочному процессу», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков провел за «Урарту» 4 матча и не отличился результативными действиями. 37-летний полузащитник перешел в армянский клуб в феврале этого года из костромского «Спартака». 

Денис Глушаков
Футбол
ФК Урарту
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