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22 марта, 17:43

Украинский «Шахтер» оштрафовал игрока за лайк под постом о победе сборной России над Сербией

Алина Савинова
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Украинский «Шахтер» оштрафовал полузащитника Хусрава Тоирова за лайк под постом о победе сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Шахтер» заметил реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе сборной России. Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату», — приводит ТАСС слова сообщения клуба, опубликованного на украинском портале «Футбол 24».

Товарищеский матч между сборными России и Сербии прошел 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Российская команда выиграла две встречи подряд с общим счетом 12:0. В ноябре россияне победили сборную Кубы (8:0).

25 марта команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина».

 

Источник: ТАСС
Сборная России по футболу
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