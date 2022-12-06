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Сегодня, 13:11

Кокорин: «Слышал версию, что Дзюбу могут позвать на Кипр в качестве тренера»

Мария Гусева
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров «СЭ&quot;/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением о будущем российского форварда Артема Дзюбы.

— Какому русскому футболисту ты бы посоветовал переехать на Кипр? И почему именно Артему Дзюбе?

— А здесь много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера.

— Тренера?

— Да, тренер Артем, — цитирует Sport24 Кокорина.

— Думаешь, у него получится?

— Почему нет? Конечно, я желаю ему еще поиграть в футбол, если у него есть силы. А так, времечко-времечко...

На данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Нападающий с августа выступал за «Адану Демирспор», однако 6 ноября он расторг контракт с турецким клубом. В составе «Аданы Демирспор» россиянин забил один гол в пяти матчах.

Источник: Sport24

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
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Обе забьют - да

25%

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ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
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Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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Бразилия 4
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Александр Кокорин
Артем Дзюба
Футбол
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