Черчесов: «Ференцварош» не выигрывал Кубок Венгрии с 2017 года. Мы рады, что вышли в финал»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выход команды в финал Кубка Венгрии.

«Ференцварош» не выигрывал Кубок Венгрии с 2017 года. Мы рады, что вышли в финал, нашим соперником 11 мая будет команда ПАКШ. Любопытно, что нам предстоит с ними играть в конце апреля и в чемпионате. Мы выиграли у «Дьора» с крупным счетом, но это не значит, что мы съездили в гости на легкую прогулку. Этот клуб четырежды в свое время выигрывал чемпионат Венгрии и четырежды брал Кубок. У них прекрасный стадион, который поддерживал команду», — заявил Черчесов.

«Ференцварош» в полуфинале Кубка Венгрии обыграл «Дьор» со счетом 4:1.

Также Черчесов рассказал о том, что команда оказались сразу без восьми игроков из-за травм и болезней.

«Мы оказались в итоге сразу без восьми игроков обоймы — на фоне травм и болезней. Но нам удалось построить игру именно так, как мы хотели: недаром тщательно изучили соперника, который играет сейчас в первом дивизионе, но выбил по дороге в финал два клуба высшего дивизиона.

Рады, что вышли в финал, но выходных у нас нет. Уже готовимся к домашнему воскресному дерби. Соперник — «Уйпешт», а на стадионе будет аншлаг. Некоторые из тех восьми человек уже сегодня тренируются, но в любом случае всех травмированных поставить в строй не успеем. Впрочем, мы давно привыкли находить выход из положения, так что разберемся с составом и на этот раз», — добавил Черчесов.

В финале Кубка Венгрии «Ференцварош» сыграет с командой «Пакш». Матч пройдет 11 мая.

Напомним, что пока «Ференцварош» также уверенно лидирует в чемпионате Венгрии, имея на счету 59 очков. На втором месте »Академия Пушкаша» — 48 очков.