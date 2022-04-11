Рогер Шмидт подпишет контракт с «Бенфикой» до 2024 года

Главный тренер ПСВ Рогер Шмидт в следующем сезоне будет работать с «Бенфикой». Стороны уже достигли предварительной договоренности, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Договор будет рассчитан до 2024 года. Официально о сделке будет объявлено в скором времени.

Напомним, что ранее «Бенфика» по ходу сезона уволила бразильского тренера Жорже Жезуша. Лиссабонский клуб в нынешней кампании сумел дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Также ПСВ уже объявил, что со следующего сезона команды будет возглавлять Руд ван Нистелрой.