Рогер Шмидт подпишет контракт с «Бенфикой» до 2024 года
Главный тренер ПСВ Рогер Шмидт в следующем сезоне будет работать с «Бенфикой». Стороны уже достигли предварительной договоренности, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Договор будет рассчитан до 2024 года. Официально о сделке будет объявлено в скором времени.
Напомним, что ранее «Бенфика» по ходу сезона уволила бразильского тренера Жорже Жезуша. Лиссабонский клуб в нынешней кампании сумел дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Также ПСВ уже объявил, что со следующего сезона команды будет возглавлять Руд ван Нистелрой.
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