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Сегодня, 20:43

Главный тренер «Ариса»: «Если Кокорин будет продолжать выступать в том же духе, то сможет вернуться в Италию»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что российский форвард команды Александр Кокорин может вернуться в чемпионат Италии, если продолжить хорошо выступать в кипрском чемпионате.

«Я впечатлен и очень доволен его игрой. Перед тем как он перешел к нам, мы анализировали матчи, общались с разными людьми. Мнения были разные, но все сходились на том, что он талантливый футболист. И это видно. Он со мной показывает себя только с лучшей стороны. Пример для коллектива. По сравнению с тем, каким он приехал, он очень вырос. Если будет продолжать в том же духе, то сможет вернуться в Италию», — цитирует Шпилевского Metaratings.ru.

В текущем сезоне Кокорин провел 23 матча в составе «Ариса», забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/glavnyi-trener-arisa-esli-kokorin-prodolzhit-igrat-v-tom-zhe-dukhe-on-smozhet-vernutsya-v-italiyu-237524/
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Александр Кокорин
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