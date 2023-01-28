Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:32

Главному тренеру сборной Хорватии Даличу предлагали возглавить «Аякс»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главному тренеру сборной Хорватии Златко Даличу предложили возглавить «Аякс», сообщает De Telegraaf.

По информации источника, руководство нидерландского клуба предложили возглавить команду Даличу и еще двум специалистам. Хорватский тренер сразу же отказался от работы в «Аяксе».

56-летний специалист возглавляет сборную Хорватии с 2017 года. Его действующее соглашение с национальной командой рассчитано до 2024 года.

Под руководством Далича «шашечные» стали серебряными призерами ЧМ-2018 в России и завоевали бронзовые медали на ЧМ-2022 в Катаре.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Футбол
Сборная Хорватии по футболу
ФК Аякс
Златко Далич
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер «Спартака» Тедеско может возглавить сборную Бельгии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости