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Сегодня, 14:18

Пирс Морган: «Роналду бросает себе вызов в новой стране и новой лиге. Это дает ему преимущество над Месси»

Алина Савинова
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Британский журналист Пирс Морган высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Благодаря результатам нашего интервью Роналду подписал самую крупную трансферную сделку в истории футбола и теперь в возрасте 37 лет является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Он также делает то, что делал на протяжении всей своей карьеры, и это, на мой взгляд, дает ему преимущество над Месси. А именно — он бросает себе вызов в новой стране и новой лиге в то время, когда футбол на Ближнем Востоке набирает обороты, как мы видели на чемпионате мира в Катаре», — приводит Tatler слова Моргана.

37-летний португальский форвард подписал контракт с «Аль-Насром» в конце декабря. Его соглашение рассчитано до лета 2025 года. Пока Роналду не забил ни одного гола за два первых официальных матча за саудовский клуб.

Источник: https://www.tatler.com/article/cristiano-ronaldo-piers-morgan-georgina-rodriguez-saudi-arabia-riyadh-al-nassr

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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