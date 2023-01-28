Пирс Морган: «Роналду бросает себе вызов в новой стране и новой лиге. Это дает ему преимущество над Месси»

Британский журналист Пирс Морган высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Благодаря результатам нашего интервью Роналду подписал самую крупную трансферную сделку в истории футбола и теперь в возрасте 37 лет является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Он также делает то, что делал на протяжении всей своей карьеры, и это, на мой взгляд, дает ему преимущество над Месси. А именно — он бросает себе вызов в новой стране и новой лиге в то время, когда футбол на Ближнем Востоке набирает обороты, как мы видели на чемпионате мира в Катаре», — приводит Tatler слова Моргана.

37-летний португальский форвард подписал контракт с «Аль-Насром» в конце декабря. Его соглашение рассчитано до лета 2025 года. Пока Роналду не забил ни одного гола за два первых официальных матча за саудовский клуб.