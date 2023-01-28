Экс-тренер «Спартака» Тедеско может возглавить сборную Бельгии

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить сборную Бельгии, сообщает HLN.

По информации издания, решение о назначении итальянского специалиста должно быть принято уже на следующей неделе.

Последним местом работы 37-летнего тренера был «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии.

Также Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, в «Шальке» с июля 2017 по март 2019 и в «Эрцгебирге» с марта по июнь 2017 года.