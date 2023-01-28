Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:59

Экс-тренер «Спартака» Тедеско может возглавить сборную Бельгии

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить сборную Бельгии, сообщает HLN.

По информации издания, решение о назначении итальянского специалиста должно быть принято уже на следующей неделе.

Последним местом работы 37-летнего тренера был «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии.

Также Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, в «Шальке» с июля 2017 по март 2019 и в «Эрцгебирге» с марта по июнь 2017 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
3
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой считает, что Ковальчук может возглавить клуб из топ-5 европейских чемпионатов

Главному тренеру сборной Хорватии Даличу предлагали возглавить «Аякс»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости