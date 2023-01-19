Гладилин — о Роналду: «Деньги платят за его имя, а не за тот футбол, который он показывает»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о карьере нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Он уже достиг высших достижений, если не считать чемпионат мира, который ему так и не удалось выиграть. А так призов было много. Он может и завершить карьеру, а может продолжить ее, есть варианты. Роналду уже использует свое имя в рекламных целях, и деньги, которые за него платят, их платят за его имя, а не за тот футбол, который он показывает. Он показывает футбол намного слабее, чем раньше — пять, семь, десять лет назад. А сейчас у него имя брендовое, и он на нем зарабатывает. Это бизнес», — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

В конце декабря 37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года.