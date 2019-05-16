"Генк" выиграл чемпионат Бельгии

Чемпионом Бельгии сезона-2018/19 стал "Генк". Команда оформила чемпионство за тур до завершения финального турнира, сыграв вничью с "Андерлехтом" (1:1).

После девятого тура "Генк" имеет в активе 51 очко. Благодаря тому, что идущий вторым "Брюгге" в параллельном матче проиграл "Стандарду" (0:2), лидеры стали недосягаемыми для конкурентов. У "Брюгге" осталось 47 очков.

Чемпионат Бельгии

Чемпионская группа

9-й тур

"Андерлехт" - "Генк" - 1:1 (0:1)

Голы: Боласие, 65 - Хейнен, 11

"Антверпен" - "Гент" - 1:2 (1:1)

Голы: Бронн, 36, в свои ворота - Давид , 45+1, Сорлот, 90+4

Удаление: Бронн ("Гент"), 90+4.

"Стандард" - "Брюгге" - 2:0 (0:0)

Голы: Марин, 68, с пенальти, 89

Удаление: Фай ("Стандард"), 30.