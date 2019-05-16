"Генк" выиграл чемпионат Бельгии

Чемпионом Бельгии сезона-2018/19 стал "Генк". Команда оформила чемпионство за тур до завершения финального турнира, сыграв вничью с "Андерлехтом" (1:1).
После девятого тура "Генк" имеет в активе 51 очко. Благодаря тому, что идущий вторым "Брюгге" в параллельном матче проиграл "Стандарду" (0:2), лидеры стали недосягаемыми для конкурентов. У "Брюгге" осталось 47 очков.
Чемпионат Бельгии
Чемпионская группа
9-й тур
"Андерлехт" - "Генк" - 1:1 (0:1)
Голы: Боласие, 65 - Хейнен, 11
"Антверпен" - "Гент" - 1:2 (1:1)
Голы: Бронн, 36, в свои ворота - Давид , 45+1, Сорлот, 90+4
Удаление: Бронн ("Гент"), 90+4.
"Стандард" - "Брюгге" - 2:0 (0:0)
Голы: Марин, 68, с пенальти, 89
Удаление: Фай ("Стандард"), 30.
KRC Genk is voor de vierde keer in haar geschiedenis Belgisch landskampioen. #ANDGNK #JPL pic.twitter.com/2Y689LqVg0– sporza (@sporza) 16 мая 2019 г.