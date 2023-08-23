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Генменеджер «Кармиотисса»: «К сожалению, мне так и не удалось порыбачить с Кержаковым»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Кармиотисса» Антонис Антониус рассказал «СЭ» о работе клуба после ухода главного тренера Александра Кержакова.

«Клуб хорошо справляется без Кержакова. Сожалеем ли о его уходе? Это футбол. Кажется, он в Сербии сейчас. Тренеры приходят и уходят. Желаю ему удачи в тренерской карьере! Слова о рыбалке? Это — отличный вид спорта на Кипре. Люди любят так проводить время! Но, к сожалению, мне так и не удалось порыбачить с Кержаковым. У меня не было времени», — сказал Антониус «СЭ».

Ранее Антониус в интервью «СЭ» раскритиковал Кержакова за то, что тренер ходил на рыбалку, а не тренировал футболистов и нучил имена соперников.

Александр Кержаков
ФК Кармиотисса
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