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Сегодня, 17:18

Гаттузо отклонил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии

Виталий Косик
Корреспондент
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Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо отклонил несколько предложений от команд из Саудовской лиги, сообщает Calciomercato.

По информации источника, Гаттузо стремится остаться в Европе, чтобы возобновить свою тренерскую карьеру после трудного периода в «Валенсии».

Сообщается, что со специалистом лично связывался премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салманн, диалог с которым не изменил его мнения.

В данный момент Гаттузо является безработным. Его последним клубом была «Валенсия», в которой он работал с июля 2022 года по январь 2023 года.

До этого итальянец тренировал «Наполи», «Милан», «Пизу», «Палермо», «Сьон» и «ОФИ».

Дженнаро Гаттузо
Футбол
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