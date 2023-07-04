Footmercato: Кокорин не вернется в «Арис»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не вернется в «Арис», сообщает Footmercato.

По информации издания, клуб из Кипра отказался от идеи с возвращением российского форварда. Сообщается, что это связано с финансовыми условиями.

В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал за «Арис» на правах аренды. Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.