Footmercato: Кокорин не вернется в «Арис»
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не вернется в «Арис», сообщает Footmercato.
По информации издания, клуб из Кипра отказался от идеи с возвращением российского форварда. Сообщается, что это связано с финансовыми условиями.
В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал за «Арис» на правах аренды. Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.
Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Foot Mercato
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